E prossegue com o 'esclarecimento' do agente em questão: "Mas se opta por ir por aí é porque tem algum peso na consciência que alguém deverá analisar, mas que não serei eu pois não sou nem psicólogo, nem padre, nem polícia. Vou então escrever ao estilo desenho: o agente em comum de quem falei é Jorge Mendes que, não é segredo nenhum para ninguém, trabalha muito com o Braga e com o Benfica. Porque será que se 'picou' tanto? Isto é mentira? Tem alguma coisa que o preocupe tanto para o levar a reagir desta forma?"



A propósito das "construções de milhões a meias" que acusou Salvador de ter com Luís Filipe Vieira, e depois de o primeiro ter negado, Bruno de Carvalho voltou ao tema. "Outra de bradar aos céus é que a Britalar e a Obriverca, ou outras empresas de cada um, nunca fizeram obras em conjunto... vá lá saber-se o porquê destas afirmações. Também aqui não serei eu a analisar. Mas que deixa alguma curiosidade deixa."



E concluiu: "E tudo isto para fugir à verdadeira questão: porque gosta tanto de fazer conferências de imprensa após os jogos com o Sporting e, em situações semelhantes, não faz o mesmo com os nossos rivais?

O 'ping pong' de acusações entre os presidentes do Sporting e do Sp. Braga prossegue esta segunda-feira. Depois do comunicado desta manhã de António Salvador na qual falava no "desespero" de Bruno de Carvalho em "rogar pela venda de um dos melhores e mais influentes jogadores do Sporting", o dirigente leonino voltou ao Facebook para nova troca de palavras com o dirigente arsenalista."Salvador está a alimentar uma novela que apenas serve para agradar a alguns que querem ver casos como os vouchers e os emails saírem da agenda. Confrontado com a verdade, e após a sua conferência, bocas e a sua grande entrevista onde foi apelidado de IMPLACÁVEL [n.d.r.: entrevista a Record], o seu ego não lhe permite parar. Como não pode desmentir nada sobre o jogo e as suas atitudes no final dos mesmos, vem agora fazer mais ruído para fugir à minha questão/desafio. Primeiro, com uma história de suposta insistência na tentativa de venda de um craque. E até diz dias... Dá credibilidade à história... É um bocadinho forçado, sem o mínimo interesse para o caso, mas, como tentativa, é de louvar", começa por escrever.