A derrota alterou os planos de Bruno de Carvalho. O presidente foi o primeiro a entrar no autocarro da equipa e de lá só voltou a sair já a meio da viagem até ao Porto. Segundo o queapurou junto de fonte leonina, o presidente sportinguista optou por fazer a viagem de regresso a Lisboa na sua própria viatura. Refira-se que, devido ao facto de BdC ter entrado no autocarro poucos minutos após o jogo com o Chaves , os adeptos, que tornaram a esperar os jogadores à saída para darem voz à indignação, não se aperceberam de que o líder já estaria dentro da viatura.A viagem até ao Porto foi marcada pela tensão, num ambiente silencioso, de cortar à faca. A comitiva leonina viajou de Chaves à Invicta por este meio, concluindo o percurso até Lisboa por ligação aérea.A despedida de Chaves ficou marcada pelo forte aparato policial, consequência dos distúrbios de sábado. Jogadores e treinadores não se livraram de uma chuva de impropérios, ainda que as claques leoninas tenham preferido não marcar presença neste protesto.