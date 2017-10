Bruno de Carvalho está de regresso a Lisboa após visita de quatro dias aos EUA. O presidente do Sporting, acompanhado da mulher, Joana Ornelas, participou em três eventos com sportinguistas, manteve reuniões com sete núcleos e desenvolveu contactos com dois interessados em aderir à rede internacional de Escolas Academia. Depois de jantar em Cranston e participar no almoço do 50º aniversário do Núcleo de Rhode Island, BdC discursou no jantar dos 25 anos do Núcleo de Nova Iorque, em Mineola, Long Island.



"Não tenho nada contra ninguém mas também não tenho nada a favor", disse o presidente dos leões, sobre os rivais Benfica e FC Porto, perante 300 convidados.

