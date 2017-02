Pereira Cristóvão não foi recebido esta semana em Alvalade [Foto: Paulo Calado]

"Aquela pessoa disse-me no dia das eleições – onde eu estava com a minha mulher, o meu filho e o meu pai – para eu ir buscar o dinheiro à Rússia num caixão", denunciou o agora presidente do Sporting.O episódio remete à longa noite eleitoral de março de 2011 . Bruno de Carvalho chegou a ser anunciado como no presidente do Sporting, mas Godinho Lopes acabou por ser eleito depois de um volte-face polémico."Ganharam. Agora vão buscar o dinheiro para os ordenados à Rússia, mas dentro de um caixão". Eis a frase que Bruno de Carvalho garantiu ter ouvido da boca do próprio Pereira Cristóvão.A 27 de abril de 2013, Paulo Pereira Cristóvão nega ter ameaçado Bruno de Carvalho na campanha para as eleições de 2011…"O senhor Bruno de Carvalho cometeu uma imprudência ao dizer a um jornal que tinha sido ameaçado por mim na noite das eleições de 2011. Difamou-me na capa de um diário nacional. Só não agi judicialmente porque respeito a sua condição de presidente do Sporting. Que não se repita este tipo de equívoco!"Em novembro de 2013, na apresentação do seu livro, seu livro "444 dias - É fraqueza entre ovelhas ser leão", Paulo Pereira Cristóvão assume não simpatizar com Bruno de Carvalho, mas admite ter de o tolerar…"Prefiro dizer que não gosto da pessoa, ele também não gostará de mim, mas tenho a frieza para dizer que ele é o presidente do Sporting, é o meu presidente e é a pessoa que está à frente dos destinos do meu grande amor."A 12 desse mesmo novembro de 2013, Bruno de Carvalho recorda as eleições perdidas dois anos antes, na primeira vez que se candidata à presidência. Reforça suspeitas sobre o verdadeiro resultado eleitoral e sugere que Godinho Lopes e Pereira Cristóvão tenham estado na origem de uma fraude eleitoral."As eleições em 2011? Sei que ganhei, tal como sabem 3 milhões de sportinguistas… menos dois. Estou totalmente convicto disso."A 28 de Setembro de 2015, à margem de mais uma audiência em tribunal por conta do "Caso Cardinal", Paulo Pereira Cristóvão rejeita fazer parte do "Governo Sombra" denunciado dias antes por Bruno de Carvalho."Não acredito que seja o presidente do Sporting a dizê-lo, até porque seria uma cobardia enorme do presidente do Sporting apontar seis pessoas como sendo responsáveis por todo o mal que existe no clube e não indicasse os nomes deles. Não acredito que o presidente do Sporting fosse cobarde a esse ponto", vincou Pereira Cristóvão.A 24 de abril de 2016, questionado por Sandra Felgueiras, numa entrevista à RTP 3, sobre um eventual pacto de silêncio celebrado com Bruno de Carvalho, Paulo Pereira Cristóvão é… enigmático."Tenho coisas mais importantes em que pensar… Tenho isto dos processos, dois livros para escrever, uma família para cuidar, um grupo grande de sem-abrigos dos quais tomo conta à distância e por telefone, mas… não querendo fugir à pergunta. Digamos que enquanto Bruno de Carvalho não tiver a veleidade de falar no meu nome, eu não falarei no dele…"Terça-feira, Bruno de Carvalho cancelou uma reunião agendada com João Pedro Paiva dos Santos por este se ter feito acompanhar por… Paulo Pereira Cristóvão. O encontro visava discutir os moldes da auditoria externa de gestão ao mandato da actual direcção, proposta por Paiva dos Santos e aceite por Bruno de Carvalho.O empresário anunciou-se em Alvalade com Pereira Cristóvão, seu "consultor". A administração dos leões rejeitou receber alguém condenado na justiça por crimes cometidos enquanto vice-presidente do Sporting."Tendo em conta o processo disciplinar em curso, e os processos criminais em que este é arguido, entendeu o Conselho Fiscal da Sporting SAD, e a Comissão Executiva não estarem criadas condições objectivas para a prossecução da mesma". Assim justificou Bruno de Carvalho este veto a Paulo Pereira Cristóvão, num comunicado entregue a