Um dia depois da eliminação do Sporting da Taça de Portugal, Bruno de Carvalho deixou no Facebook uma mensagem aos sportinguistas, onde afirma que o plantel irá "sofrer um emagrecimento", admitindo que "alguns reforços não resultaram", mas que os jogadores não podem passar de "bestiais e bestas"."O plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo. Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste clube.Quando fechou o último mercado, a comunicação social e os Sportinguistas eram quase unânimes ao afirmarem que se tinha construído um dos melhores planteis de sempre da História do Clube. Nunca alinhei nesse discurso pois a humildade e o trabalho é que, para mim, determinam isso. O resto são meros exercícios de opinião. Mas a verdade é que, de repente, passaram de bestiais a bestas o que me incomoda. Ter elevadas expectativas tem que ser o apanágio deste Clube, mas não podemos oscilar tanto nas nossas apreciações. Existem reforços que não resultaram, um facto indesmentível, mas nem se deve generalizar nem passar do 80 para o 8", pode ler-se na mensagem publicada esta quarta-feira pelo presidente dos leões no Facebook.Na mesma mensagem, Bruno de Carvalho garante ainda que o treinador Jorge Jesus vai continuar , e que a equipa irá continuar a lutar pelo objetivo campeonato: "não é impossível", diz.

Autor: Marta Correia Azevedo