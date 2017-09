Bruno de Carvalho considera que se ultrapassou todos os limites nos últimos tempos e que tem sido alvo de um ataque pessoal, o que redundou, segundo revelou o próprio, em idas da polícia a sua casa por denúncias anónimas durante a madrugada."No último mês a polícia já foi a minha casa a altas horas da manhã por chamadas anónimas de violência doméstica, acordando as minhas filhas e a minha mulher. Num mês foram bater três vezes à minha porta. Antes de presidente do Sporting, sou cidadão. São situações ridículas e alguém que terá de pagar. A primeira pessoa a fazê-lo será Meirim", afirmou o presidente do Sporting, que já antes havia dito que intentará uma ação contra o presidente do Conselho de Disciplina da FPF , na sequência de nova suspensão de que foi alvo.