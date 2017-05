Bruno de Carvalho irá ponderar a sua continuidade na presidência do Sporting no final da próxima época, caso a equipa não consiga ser campeã nacional.Segundoapurou, o presidente leonino tem este cenário em cima da mesa. Recorde-se que, na altura das eleições para a presidência do clube, o dirigente afirmou que o Sporting tinha ser campeão " mais do que uma vez " no novo mandato.

Autores: Alexandre Carvalho e Luís Miroto Simões