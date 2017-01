Continuar a ler

manter e reforçar a política de dinamização e interacção com os Sócios reforçando as plataformas e canais de contacto, nomeadamente através do desenvolvimento das actuais e criação de novas aplicações.melhorar a qualidade, a eficácia e eficiência em todos os canais de atendimento, nomeadamente com o desenvolvimento de novas aplicações e funcionalidades no site do Clube e postos de atendimento físicos.manter a equidade de tratamento, incluindo os grupos organizados, enquadrando-os no apoio à equipa, nas coreografias e cânticos do Estádio José Alvalade, tendo sempre presente o respeito pela história e pelos valores do Sporting Clube de Portugal.manter a estratégia definida, nomeadamente em preços preferenciais nos bilhetes e na esmagadora maioria dos produtos de merchandising, alargando a rede de parceiros, com condições preferenciais e descontos, através de uma escolha criteriosa e facilidade de acesso.implementado para melhoria da interacção com os Sócios, acompanhamento e satisfação das suas necessidades.melhoria e desenvolvimento do novo canal de atendimento implementado nas instalações do Clube, nomeadamente com a introdução de funcionalidades de atendimento automático.instalar um novo Centro no Pavilhão Rocha, garantindo maior modernidade, conforto e acesso a pessoas com mobilidade reduzida.melhoria de convite, acompanhamento e acesso ao Estádio, bem como na experiência de jogo, avaliação subsequente introdução de melhorias.melhoria dos sistemas de pagamento, nomeadamente de quotas para residentes em Portugal e no estrangeiromanter a política agressiva que vem sendo desenvolvida com enorme sucesso www.socionumminuto.pt e www.regressonumminuto.pt. Reforçar a aposta sobretudo Sócios jovens. É imperioso seduzir os indiferentes e fazer deles Simpatizantes, é indispensável saber transformar os Simpatizantes em Adeptos, é fundamental conseguir converter os Adeptos em Sócios.dedicado a Sócios infanto-juvenis, com contéudos específicos, merchandising próprios e iniciativas específicas.o Sporting Clube de Portugal é uma instituição social responsável que promova de forma transversal a inclusão e os valores do desporto, do humanismo e da solidariedade. A Fundação Sporting é a sua parte mais visível e aquela que agrega de forma sistematizada e institucional esta vertente, enquanto Instituição Pública de Solidariedade Social. Consolidar e desenvolver os projectos nacionais e internacionais em curso e apresentar novas candidaturas. Captação de novos recursos de financiamento, nomeadamente através de campanha de sensibilização de doação de 0,5% na entrega das declarações do IRS.Fomentar a manutenção do princípio da realização de uma Assembleia Geral a meio de cada mandato, para que os Associados possam pronunciar-se sobre os rumos que estão a ser seguidos. Através deste modelo de democracia participativa e de coresponsabilização, queremos promover a audição intercalar dos Associados com a possibilidade de ajustamento de algumas das estratégias que estejam a ser seguidas.