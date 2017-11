Bruno de Carvalho aproveitou este sábado, numa mensagem em que visou o presidente do IPDJ e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira , para também fazer uma chamada de atenção, questionando as opções dos selecionadores da FPF dos escalões de formação."Se fomos campeões [europeus] devemos aos clubes, dos mais pequenos aos maiores, e ao Sporting em especial, com 10 Aurélios que jogaram a final a serem Made in Sporting! (uma pequena nota adicional: inexplicavelmente, em seleções dos escalões de formação - de sub21 para baixo - têm sido deixados de fora muitos atletas campeões do Sporting, e os resultados desportivos pioraram logo.... coincidências?)", pode ler-se na mensagem que o presidente do Sporting publicou na sua página de Facebook.