A finalizar a sua intervenção no jantar de encerramento da sua campanha, Bruno de Carvalho apelou ao voto no sábado e deixou a garantia de que, quando os leões forem campeões... um novo ciclo irá iniciar-se."Agradecer este ato de carinho. Peço-vos que amanhã votem, para mostrar a inequívoca força, dentro e fora do clube, deixar de ser aquele clube dividido. Estão com receio que ganhemos o campeonato pela primeira vez, pois quando ganharmos vai começar um novo ciclo, que é o Sporting Clube de Portugal", garantiu.O (longo) discurso reservou ainda palavras elogiosas para Jorge Jesus. "Tem ambição, adoro detalhe, exigência máxima. Obriga a sangue, suor e lágrimas, tem características que eu adoro. Mais do que um amigo, é um vencedor. Obrigado Jorge. Vou partilhar algo que ele me disse no meu vídeo de aniversário, que acho que não se chateará se eu disser… ‘Presidente, incomodamos muita gente. Mas vamos comemorar muitas vitórias juntos, não tenho a menor dúvida’", revelou.

Autor: Fábio Lima