"Temos de continuar unidos. Temos de estar cada vez mais conscientes de que quanto mais fortes estivermos, mais ataques sofreremos", avisou ontem Bruno de Carvalho (BdC), preparando os sportinguistas para o que prevê como iminentes e sucessivas manobras de bastidores dos rivais para condicionar o Sporting."Bem sei que haverá quem não tem mais que fazer e esteja a apontar este meu discurso ou a gravá-lo para me dar mais castigos", ironizou BdC, visando José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do facto de ter acumulado suspensões suficientes para ano e meio."Sinto-me como aqueles que são fustigados na praça pública. Coitados, levavam chibatadas. Escrevam: não é por estarem dois anos sem nos responder que não vão ver a força do Sporting fora das quatro linhas", avisou, garantindo que o clube a que preside "não precisa de manobras de bastidores" como as que crê que os rivais praticam. "O Sporting não precisa de emails, nem precisa de ser apanhado em escutas", declarou, reforçando a denúncia sobre casos que envolveram Benfica (emails) e FC Porto (escutas do Apito Dourado). "Há cinco anos que o Sporting anda a dizer o que se passa no desporto, no futebol. E cuidado que sabemos muito mais! Muito tem dito o presidente, mas muito tem guardado. Com paciência, vou revelando no momento certo", prometeu, respondendo aos críticos. "Não é o Sporting que está a ficar com o ADN do Bruno de Carvalho; foi o Bruno de Carvalho que teve a sorte de nascer com o ADN do Sporting. Esse ADN há-de me acompanhar até ao último dia", prometeu o líder leonino.

Autor: António Adão Farias