Para lá de acusar vários sportinguistas de estarem a aproveitar o mau momento do futebol sénior para "denegrir e caluniar o clube", Bruno de Carvalho admite, em publicação feita no Facebook, que a frustração dos adeptos e sócios "deve ser entendida, assimilada e respeitada", mas deixa claro que é necessário saber "refletir com humildade e consciência", de modo a "alterar o que está menos bem para que nunca mais se repita uma época destas ao nível do futebol sénior".BdC admite existirem "coisas internas a rever", mas assegura que nunca deixará de "de ter atenção aos jogos fora do relvado", pois, na sua ótica "existem e condicionam". Uma situação que, reforça o líder leonino, já custou "esta época pelo menos 12 pontos (e mais ainda os que foram perdidos por quebra de auto-estima e estabilidade emocional) e a saída prematura da Taça da Liga."

Autor: Fábio Lima