Bruno de Carvalho fez questão de frisar que os adeptos do Sporting sentem "um amor sem igual" ao clube leonino, pouco depois de revelados os resultados que lhe atribuíram um novo mandato à frente do clube de Alvalade."Continuem a fazer programas sobre o Sporting, a tentar denegrir o Sporting, que depois o Sporting tem estádios cheios, pavilhões cheios, um amor sem igual. Nunca vi um sportinguista queimar cartões de sócio, cachecóis. Podemos não ganhar um campeonato durante 18 anos, mas temos orgulho de ser sportinguistas", referiu.O presidente disse ainda que, após este ato eleitoral, "começou uma nova era": "Estejam todos atentos, agora começou uma nova era. Uma era em que os sportinguistas não têm medo, em que os sportinguistas deixam de ter complexos. Se for preciso falar dos outros, vamos falar, apontar, dizer o que estamos a fazer mal. Ao Sporting não podem fazer mal. Quem fizer mal, é meu inimigo e darei a vida pelo Sporting se for preciso".

Autores: Fábio Lima e Luís Miroto Simões