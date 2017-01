Antes do encontro desta noite em Setúbal, para a Taça CTT, Bruno de Carvalho deslocou-se ao Núcleo Sportinguista de Palmela e não escondeu a confiança numa mensagem aos adeptos leoninos. "Hoje é dia de jogo e quero desejar-vos um excelente ano. Para nós, será com a conquista de títulos, principalmente no futebol, que é o que mais nos faz palpitar, mas também em todas as modalidades", começou por referir o presidente do Sporting perante uma plateia de cerca de meia centena de sócios."Estamos focados a trabalhar para esse objetivo. Queremos continuar com este caminho, e contamos com o vosso apoio tremendo à equipa técnica, à equipa e aos órgãos sociais. Queremos chegar à final-four da Taça da Liga, vencer a Taça de Portugal e sermos campeões", acrescentou Bruno de Carvalho, antes de sublinhar: "Não se esqueçam que são o 12.º jogador. Vocês não se tem esquecido e tenho a certeza que ainda vamos ser felizes juntos. E tenho a certeza que hoje será uma vitória."

Autor: Bruno Fernandes