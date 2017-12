Bruno de Carvalho reagiu ao pedido de Pedro Madeira Rodrigues para ver as contas bancárias do atual presidente , numa exigência que acrescentou depois de assumir o pagamento de uma auditoria à contratação de 10 jogadores pelo Sporting. Numa publicação no Facebook, o lider leonino recordou os vários pedidos feitos nos últimos tempos pelo candidato derrotado nas eleições de março, aproveitando para deixar duras críticas."Da saga eu quero auditoria... mas afinal não quero... afinal quero e pago mas agora que disseram que sim imponho condições acima da lei... e, por fim, afinal quero é partilhar a correspondência entre mim e a SAD com o Befica ou com a comunicação social. É que não se aproveita um...", disparou Bruno de Carvalho naquela rede social, acrescentando a sua "resposta oficial" com várias citações, de Oscar Wilde, Dumas ou Voltaire, que incluiam as palavras "imbecil", "canalha" ou "louco".