O que vemos no vídeo anexo, aos 5'm da partida, esperamos que tenha sido apenas um erro que venha a ser reconhecido e castigado. Não acredito que se caia no pecado de entrar numa estratégia de "castigar" todos pela mesma bitola.



Estamos de consciência tranquila, pois temos sido o Clube que mais tem apoiado e defendido a credibilização e dignificação da arbitragem. Todos temos o direito de errar, mas também temos o dever de não deixar dúvidas.



Eu acredito que tenha sido um erro e que os responsáveis pela arbitragem não vão ter receio de o admitir. Já agora só para tentar esclarecer e recentrar as prioridades: Se não existissem clubes havia Liga, Federação, Arbitragem, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça,TAD, agentes, UEFA, ECA, FIFA, International Board e CAS?

O resultado da nossa equipa B tem de ser assumido, alvo de análise profunda e das correcções que sejam necessárias neste processo de crescimento dos nossos jovens jogadores. Mas não é por isso que devemos deixar de falar de todos os acontecimentos.