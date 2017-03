Continuar a ler

O treinador Nuno Dias não escondeu a satisfação por estar ali mais uma vez a entregar um troféu ao presidente. "Este ato simbólico é importante, porque sempre que visitamos o museu nesta condição é sinal de que vencemos e que trazemos mais uma taça, uma conquista. Sendo a 2.ª edição da Taça da Liga e sermos os detentores de ambas também é importante, mas o mais importante é continuarmos a vencer e a enriquecer o nosso museu", referiu, sublinhando que a equipa só pensa no jogo de domingo com o Belenenses, para a Taça de Portugal e que ainda não está focada no único título que falta vencer, a UEFA Futsal Cup, que disputa em abril.



A equipa de futsal do Sporting entregou esta quinta-feira o 100.º troféu conquistado pela modalidade, a Taça da Liga, ao presidente Bruno de Carvalho. A cerimónia, que decorreu no museu, no Estádio José Alvalade, teve tanto de formal quanto descontraída, com o líder dos leões a mostrar-se muito bem disposto e a brincar sobretudo com Deo.O candidato da lista B às eleições de sábado não falou, passando a palavra ao vice-presidente Vicente Moura, que elogiou o feito do futsal leonino e mostrou confiança em voltar a estar ali este ano a receber mais troféus conquistados pela equipa.

