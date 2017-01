Bruno de Carvalho nega categoricamente que a saída de Jorge Jesus esteja a ser equacionada. Em entrevista à TSF esta sexta-feira, o presidente do Sporting reafirma a confiança no treinador, classificando de "falso e ridículo" as notícias sobre Vítor Pereira."Completamente falso. Absolutamente ridículo. E ou as pessoas têm lapsos de memória, ou falo mal português. No último mês dei uma série de entrevistas, fiz várias intervenções públicas, onde fui sempre claro que, mesmo não ganhando nada, Jorge Jesus era o meu treinador. Ninguém foi sondado. E não há nem esvaziamento do poder do treinador, nem aumento do poder do presidente", afirmou Bruno de Carvalho.Ainda sobre os rumores dos últimos dias, o presidente dos leões apontou o dedo a Rui Santos, afirmando que este está "encomendado por alguém" para desestabilizar e deixou um aviso: "se descubro quem é a pessoa dentro do Sporting que está a passar essas informações mentirosas... seja quem for."

Autor: Marta Correia Azevedo