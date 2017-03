Continuar a ler

"O mais importante é sermos campeões nacionais e não apenas uma só vez nos próximos quatro anos", frisou o líder dos leões, que aproveitou para recordar os títulos conquistados nos últimos quatro anos, que "supera a média dos últimos 50".De resto, para lá de prometer "luta pela verdade desportiva e pela transparência no desporto - no futebol em particular", BdC recorda a luta que travou contra os fundos, mas também as propostas que fez relativamente à arbitragem. Luta que também promete continuar a travar pelo reconhecimento dos 22 títulos de campeão nacional - ao contrário dos 18 que a Liga atribui ao clube de Alvalade.Por fim, Bruno de Carvalho assegurou que a aposta na formação será mantida e até reforçada. "Vamos manter e reforçar a aposta na formação, que está no nosso ADN. Investir nas infraestruturas, mas também no aspeto humano, no que ao recrutamento diz respeito. Recordo o último jogo em Tondela, onde atuámos com cinco jogadores a formação nos titulares e onde tínhamos mais cinco no banco, dois deles que acabaram por entrar", garantiu.