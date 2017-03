Bruno de Carvalho respondeu a Pedro Madeira Rodrigues, que havia afirmado que o Sporting, neste rumo, irá "torrar" rapidamente o dinheiro encaixado com as vendas de João Mário e Slimani , devido ao aumento dos custos evidenciados no relatório e contas semestral - onde a SAD alcançou um lucro de 45,6 milhões de euros."Como presidente do Sporting, tenho de lhe dizer que não sei o que é torrar… Talvez lá fora quando for tomar um café com os meus amigos possa saber, aqui não, isto é sério de mais. Isto são resultados públicos e auditados. Um candidato, para ser levado a sério, tem de perceber que há um clube chamado Sporting Clube de Portugal. Não estamos aqui para brincar aos torrões, às sovas e aos debates cheios de demagogias e chavões. Nós somos responsabilizados pelos atos de gestão. Isto é um relatório, não é uma brincadeira", começou por dizer o presidente do Sporting na apresentação pública dos resultados."O que eu apresentei no debate foram dados tirados de relatórios. Para pena de alguns que se dizem sportinguistas, conseguimos apresentar as melhores contas de sempre. Eu sei que deve doer para quem se diz sportinguistas e para os nosso rivais termos 32% do dinheiro para as VMOCS, termos 4 das 10 maiores vendas de sempre em Portugal, a maior venda de sempre de um jogador português. Um tem quase duas décadas, outro tem quatro décadas. Nós temos quatro anos. Gostamos de trabalhar. Eu sei que o meu tio foi o Pinheiro de Azevedo mas não gosto de politiquices nem politiqueiros. Quero que os sportinguistas vejam o crescimento gigantesco das receitas e que tenham orgulho, porque é mérito deles. Em 2013 falávamos de falência e de descer de divisão. Hoje ficamos tristes por não ter vencido no Bernabéu, por estarmos em terceiro lugar", acrescentou.

Autores: Bruno Fernandes e João Socorro Viegas