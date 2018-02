Bruno de Carvalho respondeu esta terça-feira a Moita Flores, que segunda-feira afirmou que "não voltará a comprar o jornal do Sporting nem a ver a Sporting TV" enquanto se mantiver à frente do clube o atual presidente."Caro Moita Flores, está no seu direito de não ver a Sporting TV, nem comprar o Jornal Sporting. Dito isto, apenas gostaria de lhe pedir que fizesse um favor ao seu Clube e suas modalidades: que regularize as quotas que, por coincidência, não paga desde finais de 2013. Tenho a certeza de que, com esta lupa, consegue ver o suficiente para proceder ao referido pagamento. Bem haja e SL", pode ler-se post que Bruno de Carvalho publicou.