Depois do Sp. Braga ter apresentado esta terça-feira uma queixa-crime contra Nuno Saraiva , devido às declarações proferidas pelo diretor de comunicação do Sporting na sua página de Facebook, e desafiado Bruno de Carvalho a demarcar-se "inequivocamente do teor das afirmações produzidas", o presidente do Sporting deu esta tarde resposta aos bracarenses."Parece que António Salvador me lançou um desafio. Há uma desafio que não faço que é correr para a sala de imprensa do Sp. Braga, não preciso disso. Depois, lanço-lhe um desafio: que vá ver as imagens de há três meses do lance do jogo com o Benfica e que me mande a conferência de imprensa a seguir a falar desse lance de fora de jogo. O resto são futriquices, e isso não é comigo", afirmou o dirigente depois da sua intervenção da Web Summit.