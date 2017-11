Continuar a ler

E prossegue, repetindo o 'desafio' já lançado esta semana: "Continuo a aguardar a ópia da conferência de imprensa de Salvador sobre o fora de jogo mal marcado, no jogo da 1ª jornada contra o Benfica, que alteraria o resultado... Estaria Salvador afónico nesse dia, ou em similares contra essa mesma equipa? Como dizia o poeta 'de quem eu gosto, nem às paredes confesso...'"Bruno de Carvalho concluiu ainda com uma referência direta ao presidente do Benfica. "Mas eu confesso. Até gosto do Salvador. Apenas não tenho construções de milhões a meias com ele, como tem Vieira, nem um agente em comum. E isso faz a diferança. Para mim não, mas para ele faz, de certeza. E, por isso, as conferências são feitas em conformidade com a dimensão dos negócios que têm".

Bruno de Carvalho abordou adeste domingo, na qual o presidente do Sp. Braga não poupa o Sporting."Por mim volto a dizer que os erros foram para os dois lados e não havia necessidade de tamanha fita, que dura e dura. Repito o que já disse em privado: parabéns aos jogadores do Braga pela forma como jogam contra o Sporting. Comeram a relva, como não via há muito, e com isso retiraram 2 pontos ao Sporting, que não era de todo o nosso objectivo. Quanto a Jesus não é preciso perguntar -lhe nada, todos sabemos o que disse: "Pai, perdoa-lhes pois eles não sabem o que fazem", escreveu o presidente do Sporting na sua página de Facebook, aludindo à resposta dada por Salvador quando questionado sobre a insinuação feita por Nuno Saraiva sobre doping nos bracarenses