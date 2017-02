Perante as acusações de Pedro Madeira Rodrigues no que respeita a um alegado valor demasiado elevado pago pela atual direção do Sporting em comissões, Bruno de Carvalho esclareceu a situação, revelando as percentagens que o clube paga atualmente e sublinhando ter muito orgulho nesses números."Vou dizer a média de comissões pagas por esta direção neste mandato. Temos uma percentagem de 3,94% de média. Se tirarmos os jogadores livres, temos 2,7%. Não existe no mundo um clube com esta média de comissões. Temos muito orgulho nestes números", vincou o atual presidente e candidato, durante o debate na Sporting TV.