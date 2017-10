Bruno de Carvalho mostrou-se satisfeito pelo "valente cartão vermelho" mostrado a José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina da FPF, numa sondagem publicada esta terça-feira em que o desempenho do jurista foi avaliada negativamente por mais de 30 por cento dos inquiridos."Hoje fiquei duplamente orgulhoso por ser português! Pela nossa equipa de futebol sénior masculina se ter apurado para o Mundial da Rússia. parabén s a todos, desde as pessoas da FPF, ao staff, equipa técnica e jogadores; Pela inteligência do povo português, que cada vez está mais alerta sobre o que o rodeia e, conforme sondagem de hoje publicada no JN, deu um valente cartão vermelho ao Dr. Meirim. Espero agora pelo castigo pelo povo lhe ter dado um cartão dessa côr!", escreveu o presidente do Sporting no Facebook.