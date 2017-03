Saiba o que Bruno de Carvalho tem a dizer a todos os que não são do Sporting



Sublinhando que vêm aí "batalhas mais duras", Bruno de Carvalho reconhece que a vitória expressiva alcançada nesta eleições dão uma boa resposta a quem não acreditava.



A emoção de Bruno de Carvalho após a vitória nas eleições "Hoje foi um dia de grande importância e de grande preocupação para os que não são do Sporting. Houve uma força muito grande para que a equipa liderada por mim não ganhasse. E, se ganhasse, fosse de uma forma pouco expressiva. Ao ganharmos desta forma perceberam de forma inequívoca que não vale a pena combater o que é o rumo deste Sporting. Vai ser mais duro porque perceberam que vão ter um adversário não só muito mais forte, sem aqueles rabos de palha que adoravam que houvesse, mas sobretudo porque há um novo ciclo que se há-de iniciar. Hoje pusemos Portugal em sentido e isso é bom. Hoje gerámos uma preocupação muito grande e o mérito é dos sportinguistas, tormaram este dia espectacular". Sublinhando que vêm aí "batalhas mais duras", Bruno de Carvalho reconhece que a vitória expressiva alcançada nesta eleições dão uma boa resposta a quem não acreditava."Hoje foi um dia de grande importância e de grande preocupação para os que não são do Sporting. Houve uma força muito grande para que a equipa liderada por mim não ganhasse. E, se ganhasse, fosse de uma forma pouco expressiva. Ao ganharmos desta forma perceberam de forma inequívoca que não vale a pena combater o que é o rumo deste Sporting. Vai ser mais duro porque perceberam que vão ter um adversário não só muito mais forte, sem aqueles rabos de palha que adoravam que houvesse, mas sobretudo porque há um novo ciclo que se há-de iniciar. Hoje pusemos Portugal em sentido e isso é bom. Hoje gerámos uma preocupação muito grande e o mérito é dos sportinguistas, tormaram este dia espectacular".

Na primeira entrevista que deu enquanto presidente reeleito dos leões à Sporting TV, Bruno de Carvalho apontou o dedo aos "rivais tanto se tentaram meter na campanha"."Tentaram que este momento menos bom do futebol fosse motivo para afastar um líder que eles sabem que não tem medo de os enfrentar, de dizer as verdades. Chamam de imprevisível, de incendiário, mas o que faço é não ter medo de dizer aquilo que sei, que vou percebendo, que vou descobrindo. Não tenho nenhuma história em comum com nenhum deles, não há possibilidade de fazerem comigo o que é comum no futebol que é um 'tu não vais falar porque sabes que eu sei que tu sabes…'. De mim não sabem absolutamente nada, porque nunca compactuei com nada, denunciei sempre quando tentaram fazer de mim algo de estranho. Comigo não há nenhuma situação a não ser colocar o Sporting no 1.º lugar, não há possibilidade de alianças nem de nada. O que faremos é trabalhar em prol do futebol. Sempre o disse: sentar-me-ei à mesa com quem quer que seja desde que seja para o futebol sair a ganhar, mas não esperem de mim nada que não seja isso. Campeão só há um e se quero que seja crónico não me posso associar a ninguém porque não podemos dividir o primeiro lugar. Podem esperar um presidente inteventivo, que não vira a cara às lutas, que defende as suas propostas, do Sporting , pela modernização do desporto, do futebol, para a melhoria da arbitragem", afirmou o dirigente.

Autor: Sofia Lobato