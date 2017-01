A venda dos direitos de naming do Estádio José de Alvalade faz parte do programa eleitoral de Bruno de Carvalho, que se recandidata à eleições do Sporting. O presidente do clube leonino sublinhou esta sexta-feira que a medida já fazia parte das suas intenções no sufrágio anterior e revelou que até agora não recebeu propostas atrativas - e quando isso acontecer tratará de informar os sócios recorrendo ao local certo."A nível estatutário, e sobretudo tratando-se do estádio, tem de passar em assembleia geral. E não é filosoficamente. Se tiver algo concreto e bom para o Sporting, vou à AG e digo-o. E não é filosoficamente, dizendo 'deixem-me vender', pedido carta branca. Há vários contactos feitos, mas as propostas não me agradaram. Quando me agradarem irei a AG comunicar", adiantou Bruno de Carvalho em entrevista à TSF, lembrando: "Não somos os únicos no mercado".