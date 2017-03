Durante a entrevista de mais de uma hora, à Sporting TV, Bruno de Carvalho desferiu ainda diversos ataques à equipa que acompanha Pedro Madeira Rodrigues, nomeadamente Ricardo Pina Cabral, que acusa de ter sido a 'porta de entrada' da Doyen em Alvalade."A equipa é péssima e eu conheço-a de gingeira. Ricardo Pina Cabral foi a porta da entrada da Doyen para o Sporting. Portanto, é a lógica da Doyen que está por trás disto tudo. Foi aquela pessoa que me pediu 10 por cento do passe do Montero para eu dar a um agente amigo. Foi aí que eu o afastei. Foi aí que se foi embora. Ponto final. A porta de entrada para algo com o resultado desastroso que se conhece", atirou Bruno de Carvalho.

Autor: João Lopes