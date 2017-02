Continuar a ler

"Não podemos viver no passado, mas também seria injusto, quando estamos em tempo de balanço, não evidenciarmos alguns dos pontos da obra que foi feita ao longo destes quatro anos e que contribuiu para este caminho da recuperação da grandeza e do orgulho sportinguista. Duplicamos a média de assistências no estádio, tivemos a entrada de mais 70 mil sócios, atingindo a meta dos 150.000. Conquistamos dois títulos europeus por equipas, no hóquei em patins e no atletismo. Fizemos aquela homenagem que há muito era devida ao maior património do Sporting, os sócios e adeptos, retirando o número 12 das camisolas de todas as modalidades e passando ele a ser exclusivo dos sócios. Aliás, essa foi a imagem de marca de uma campanha que marcou a grande onda verde e branca que foi a 'Missão Pavilhão', em que participaram mais de 22.000 sportinguistas", recordou Bruno de Carvalho, continuando a enumerar as suas ações."Criamos escalões de quotas adaptados à realidade sócio-económica dos asssociados. Fizemos, das dez maiores vendas de 110 anos de história, quatro - a primeira, a segunda, a quarta e a décima. E quero aqui destacar que a maior venda de sempre da história do Sporting é também a maior venda de sempre de um clube português, de um jogador português para o estrangeiro. Esta direção leva quatro anos de trabalho e podemos comparar, fazendo a melhor venda de sempre de um português para o estrangeiro com presidentes que levam décadas à frente dos seus clubes, com sucesso desportivo no futebol, infelizmente, muito superior àquele que nós temos tido", assumiu o presidente verde e branco, antes de falar das obras... propriamente ditas."Conseguimos, como foi reconhecido até pelos próprios rivais, fazer o maior negócio de sempre, na venda dos direitos televisivos. Concretizamos um dos muitos sonhos dos sportinguistas, que foi a Sporting TV, tão importante para unir os sportinguistas, tão importante para os núcleos, tão importante para a própria marca. Nós de facto não somos de Lisboa, nós somos o Sporting Clube de Portugal. Fizemos obras como nunca foram feitas, de requalificação do multidesportivo, do estádio, da Academia e do Polo Universitário", apontou Bruno de Carvalho, que não esqueceu também as modalidades e o desporto adaptado."Ao contrário do que era previsto, que era terminar com as modalidades, aquilo que fizemos foi passar de 35 para 50. Trouxemos de volta o hóquei em patins, o futebol feminino e o ciclismo. Foi um prazer muito grande ver novamente no pelotão, o Sporting-Tavira. Não nos podemos esquecer também que, nas modalidades, somos neste momento uma referência no desporto adaptado. Isso tem a ver com responsabilidade social, com aquilo que tem de ser um clube como o Sporting. Temos 11 modalidades no desporto adaptado, somos dos clubes com mais modalidades, somos neste momento uma referência europeia no desporto adaptado", explicou o líder leonino, terminando o seu balanço como começara."Recuperamos passes parcialmente ou na totalidade de dezenas de jogadores. Quando chegamos, há quatro anos, tínhamos apenas um jogador que era detido 100 por cento pelo Sporting. É por isto, volto a dizer, que não podemos cair em amadorismos e fazer um retrocesso que nos coloque novamente no fundo", concluiu Bruno de Carvalho.