Bruno de Carvalho recorreu ao Facebook para lembrar um jantar onde esteve Carlos Severino, do qual já tinha falado , publicando ainda uma fotografia onde este surge com João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica."Eu não quero dividir o SCP, eu quero que se perceba de vez porque somos um Clube autofágico", referiu o presidente leonino.

Autor: Luís Miroto Simões