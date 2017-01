Continuar a ler

E deixa a mensagem a todos os sportinguistas: "Não estou a pedir que não se sintam frustrados nem que não critiquem. Essa pressão faz parte dos grandes clubes e eu quero que ela exista. Apenas peço que, mesmo que tenhamos o nosso coração partido, não deixemos o nosso grande amor abandonado pois nunca nos podemos esquecer que, em última instância, são e serão os jogadores os artistas dentro das 4 linhas." Bruno de Carvalho afirma que o Sporting "começará desde já a preparar e planear a próxima época" e assume que o plantel vai sofrer um "emagrecimento" já neste mercado de inverno.

Bruno de Carvalho e jogadores devastados após a eliminação

Na mensagem divulgada esta quarta-feira no Facebook , Bruno de Carvalho apela ao apoio dos adeptos apesar de reconhecer que todos os sportinguistas estão "de coração partido" depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Chaves. O presidente do clube leonino não deita a toalha completamente ao chão no que diz respeito aos objetivos da temporada e assume: "Eu sou o responsável máximo e, logo de seguida, o treinador. Precisamos do vosso apoio para mantermos esta equipa, a quem resta um objectivo que, estando difícil, não é impossível: o campeonato."

Autor: Sandra Lucas Simões