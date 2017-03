Banho de apoio para Bruno de Carvalho na Estufa Fria

Bruno de Carvalho deixou vários agradecimentos, a familiares e apoiantes, no discurso com que rematou o jantar de encerramento da sua campanha, na Estufa Fria, em Lisboa, onde recebeu um banho de carinho de centenas de pessoas."Não posso deixar de agradecer ao meu pai, pela educação que me deu, por me ter dado princípios e valores, dado o que é viver e conviver. Por me terem permitido nestas eleições, as minhas terceiras, enfrentar tudo com muita calma, com ponderação, aqueles ataques pessoais, vil, reles... Realmente a educação que me deram levou-me a não responder da mesma forma. Quero agradecer aquilo que são, por terem passado o ADN do Sporting, um crónico vencedor, um clube de eleição, de excelência, que por todo o Mundo é reconhecido. Sem vocês não estaria aqui. Agradecer também à minha mãe. Muitas pessoas não sabem, mas eu não era suposto ter nascido, não era suposto terem um quarto filho. Eu era uma dor de cabeça... Mas passados 45 anos sou uma dor de cabeça para os nossos rivais", frisou.O candidato da lista B reiterou depois o orgulho de fazer parte da família sportinguista: "Já disse que é mais difícil enfrentar estes momentos do que enfrentar os nossos rivais. Sinto-me aquele miúdo de seis anos, que estremecia, quando disse ao meu pai que um dia ia ser presidente do Sporting. Não consigo parar de amar este clube, de me emocionar, parar de sentir realmente e completamente honrado e privilegiado. Primeiro por ter nascido sportinguista e depois por ter tido a honra de cumprir a servir o grande amor e a família que escolhi".

Autores: Fábio Lima e João Socorro Viegas