"Triste, sozinho, cada vez mais infeliz, sem perceber o que se passou para eu sentir, dentro de mim, tanta ingratidão que me faz querer ir embora. Como me fizeram isto? Como se condena e difama as pessoas que dão provas de Amor, Competência, Dedicação, Atitude e Empenho, sem sequer as ouvir? (...) Estou triste.... muito triste, e sei que não merecia... Mas é isto a vida!", lamentou.



No final do texto, e depois de levantar várias questões relacionadas com os desenvolvimentos da assembleia geral e as acusações de que tem sido alvo, o presidente do Sporting deixou novo lamento: "Desculpem o desabafo, mas existem momentos na vida em que chega, e isso não tem timings desportivos ou políticos... Somos genuínos e não podemos perder isso por nada. Tem sido um orgulho e uma honra liderar-vos, e uma parte de mim vai morrer se o deixar de fazer. Mas tenho que ser sério e honesto comigo e com vocês! Serei sempre do Sporting, o Clube de Portugal, para além da própria morte!"



Esclarecimentos tendo em vista a AG



No longo texto no Facebook, Bruno de Carvalho procurou responder de vez às várias questões sobre a AG do passado sábado e cuja conclusão vai ocorrer no próximo dia 17, dando conta de uma "tentativa de assalto ao poder pelos grupos e grupinhos que todos conhecemos do clube".



Sobre os estatutos - "Medidas mais importantes dos estatutos: extinguir de vez o CL; os Stromp/Cinquentenários/Leões terem de ter um protocolo com o Clube; deixar de poder ter um desvio de deficit de 10% e passarnos para desvio 0 - cada euro a mais será a AG a autorizar ou não; ser Lista Única às eleições e sem método de Hondt para garantir competência, rigor, profissionalismo e responsabilização. O CFD eleito por método de Hondt (e lembrem-se que actualmente são todos da minha lista, pois com o Método de Hondt o meu adversário meteu 0) faz-nos a nós sócios ficar adormecidos, porque pensamos que ter várias sensibilidades resolve tudo.... Vejam, até chegar esta Direcção o que resolveu? 0."



Sobre o Regulamento Disciplinar - "não existe nenhum no Clube. Agora é que podiamos fazer tudo o que quisessemos e nós queremos balizar as regras. Para impor a Lei da Rolha, ou seja lá o que for de mau, fazia agora e não com novos Estatutos e Regulamentos. Queremos um Clube moderno e preparado para o futuro de grandeza que tanto ambicionamos! Porquê a AG? Porque exigimos confiança, gratidão e reconhecimento."





Bruno de Carvalho manifestou-se de "alma desfeita" na sequência da derrota ( 1-0 ) do Sporting no Dragão mas, principalmente, devido ao momento que vive no clube, ao ponto de voltar a deixar no ar a possibilidade de abandonar a liderança dos leões, devido à "ingratidão" que diz sentir por parte de alguns sportinguistas. O presidente verde branco publicou um texto no Facebook alguns minutos antes do seu 46.º aniversário (esta quinta-feira), lamentando a solidão em que se encontraria na auto-estrada e voltando a mostrar a sua incredulidade por ser acusado de chantagem quando "vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a quarta em março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas.""Triste, mas não derrotado... a segunda parte do jogo será em abril (com uma arbitragem bem melhor de preferência). Mas com a alma desfeita. Dentro de 45 minutos farei 46 anos, sozinho, na auto-estrada, triste pelo resultado e longe da minha família. Isto é demais... Como se pode acusar de chantagem, alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem três filhas e vai nascer a quarta em março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas? Como se pode chamar de ditador alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem três filhas e vai nascer a quarta em março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas? Como se pode dizer que alguém que deu, e dá, 24h da sua vida e devolveu o Sporting aos sportinguistas, agora os quer perseguir?", começou por dizer Bruno de Carvalho, rematando: