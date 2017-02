Continuar a ler

«Inflexão de 180º»



Com as eleições para a presidência do Sporting marcadas para 4 de março, nas quais concorre com Pedro Madeira Rodrigues - o prazo de entrega de candidaturas só termina amanhã, - Bruno de Carvalho reconhece as mudanças levadas a cabo no seu mandado e o "estado lastimável" do clube quando chegou.



"Um estado lastimável não só desportivo como financeiro, mas também anímico dos próprios sportinguistas. E mudou totalmente, fez uma inflexão de 180 graus", sublinhou.



Sobre Jorge Jesus, o dirigente leonino voltou a frisar tratar-se de um "excelente treinador". "Temos feito um trabalho conjunto, eu como presidente e ele como treinador. Nunca me escondo atrás de ninguém nem de supostos poderes que dei a alguém. Esta época tem sido bastante abaixo da expectativa, mas a responsabilidade é minha".

Bruno de Carvalho voltou esta quarta-feira a sublinhar que o Sporting continua a ser o clube mais prejudicado pelas arbitragens. Em entrevista à Rádio Renascença, o presidente dos leões afirmou que não nota mudanças nessa área numa altura em que o Benfica também reclama de más arbitragens "Não noto mudança no discurso. Não me posso esquecer da cebolada... Às vezes bem servida até sabe bem. O discurso [do Benfica] desde o início da época visou bastante a arbitragem ao contrário do que o Sporting fez e que se tem pautado por uma intervenção com propostas, apontando soluções. Não houve nenhuma inflexão. Se noto que o Sporting tem sido menos prejudicado? Noto a mesma coisa que toda a gente: o Sporting continua a ser o clube mais prejudicado. Os árbitros continuam a fazer o seu caminho, o Benfica continua a dizer o mesmo que sempre disse. Está tudo igual, infelizmente. Só espero que os árbitros vão acolhendo cada vez mais as nossas propostas - já acolheram umas quantas e é preciso implementá-las. Factualmente é uma realidade: continuamos a ser os mais prejudicados. Mas é preciso olhar para a frente e não estarmos neste raciocínio, não nos fecharmos nos factores externos", afirmou.

Autor: Sofia Lobato