"São os casos, por exemplo, de José Sousa Cintra, Abílio Fernandes, José Maria Ricciardi, Paulo Abreu, João Mello Franco, Pedro Cassiano Neves, Subtil de Sousa, José Dias Ferreira, Margarida Caldeira da Silva ou Miguel Frasquilho, que aceitaram darem-me o privilégio de integrar a minha Comissão de Honra afirmam, claramente, que se identificam com o nosso programa de fazer renascer o Grande Sporting Clube de Portugal.""A par destes nomes, há os muitos milhares de Sócios e Adeptos anónimos, afinal e como sempre disse são o nosso maior património, que de todos os cantos do País e do Mundo nos têm feito chegar mensagens de incentivo e apoio ao nosso trabalho. É deste modo que se constrói, muito mais do que com palavras ou proclamações, a união da Família Sportinguista", acrescentou.

Bruno de Carvalho garantiu que o Sporting vive, hoje em dia, tempos de união a nível interno e que o passado de divergências dentro do próprio clube... pertence agora ao passado. Numa publicação no Facebook, o presidente leonino deu como exemplo disso mesmo o facto de na Comissão de Honra da sua recandidatura constarem nomes de antigos dirigentes."Durante muitos anos, demasiados, ouvimos falar de divisões, fraturas, purgas, exercícios de autofagia e outros movimentos de isolamento e autodestruição dentro do Sporting CP. (...) Nos últimos tempos, surgiu no discurso dos nossos adversários a narrativa de que estamos isolados internamente e de que o Presidente do Sporting Clube de Portugal era um líder isolado, incapaz de congregar e unir a Família Sportinguista. Porém, a realidade que conhecemos hoje não tem qualquer adesão a essas ideias. O Sporting Clube de Portugal, além de estar no Rumo Certo, está forte e unido em torno de um projecto comum. Prova disso mesmo, é o apoio que a actual Direcção tem de vários ex-dirigentes oriundos das mais diversas eras de Sportinguismo", começou por dizer, elencando depois vários nomes.