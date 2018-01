Continuar a ler

E prossegue: "O Sporting não precisa que os seus adeptos usem as suas mãos para fazer justiça! Precisamos apenas do vosso amor eterno, do vosso apoio constante, de união e coesão contra tudo e contra todos os que nos quiserem mal. Do nosso lado prometemos Atitude e Compromisso em todas as modalidades! Somos diferentes porque temos princípios e valores, porque queremos ganhar dentro das 4 linhas, porque lutamos pela transparência e verdade desportiva, porque nunca desistimos!"





Em véspera de dérbi no Estádio da Luz, Bruno de Carvalho partilhou esta terça-feira uma mensagem incentivando os adeptos a estar ao lado da equipa "sem violência e sempre a apoiar"."Amanhã iniciaremos o ano desportivo, no futebol, com um clássico. Duas grandes equipas que vão disputar dentro das 4 linhas os 3 pontos! Não vamos responder ao incitamento de violência, que outros fizeram, com violência! Vamos responder com apoio constante durante os 90m! Vamos mostrar porque somos os melhores adeptos do mundo!", escreveu na sua página de Facebook, partilhando um vídeo feito por um adepto leonino.