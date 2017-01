Continuar a ler

E prosseguiu: "São mais de 3 milhões e meio de adeptos, apenas em Portugal, e muitos outros milhões disseminados por todo o planeta. Esta marca verde é amplificada por 273 Núcleos, 23 Delegações e 186 Filiais de Norte a Sul do país, no Continente e nas ilhas, nos países de língua portuguesa, em todos os lugares onde a comunidade emigrante assentou arraiais, nos locais da presença histórica dos nossos antepassados e, cada vez mais, em novos pontos geográficos aos quais a globalização levou o nome do Sporting Clube de Portugal e a sua capacidade de conquistar adeptos. Estamos em Timor, estamos nos EUA, estamos na Índia, estamos na América do Sul, na China, estamos em toda a Europa, estamos em todos os continentes!".



Bruno de Carvalho sublinhou ainda o "autêntico viveiro de cuja Academia saíram alguns dos maiores e melhores futebolistas mundiais dos anos recentes como Figo, Nani, Ronaldo ou Quaresma e para outros, ainda, o Clube respeitável e respeitado que mostrou ao Mundo Peyroteo, Carlos Lopes, Joaquim Agostinho, Obikwelu, Yazalde e tantos outros que vêm do passado, brilham no presente e garantem o futuro!".



Na sequência dos posts que tem publicado na sua página de Facebook sob o lema "construir, consolidar e crescer" , Bruno de Carvalho voltou esta quarta-feira a enaltecer a presença do Sporting no panorama internacional."Há sinais espalhados literalmente por todo o Mundo que sublinham o que todos reconhecem: a enorme grandeza do Sporting, o clube que leva Portugal no seu nome! O sportinguismo é, acima de tudo, uma qualidade! Uma qualidade que não se esgota na quantidade mas que encontra nesta última a demonstração do seu crescimento imparável", começou por escrever.

