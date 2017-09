Bruno de Carvalho foi suspenso por mais três meses pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão declarações numa recente entrevista a um órgão de comunicação social não especificado.Ora, como se pode ler no Mapa de Castigos do CD da FPF, o presidente do Sporting é considerado culpado através do número 1 do 112.º artigo do Regulamento Disciplinar da Liga. Em causa está "o clube que desrespeite ou use de expressões, desenhos, escritos ou gestos injuriosos, difamatórios ou grosseiros para com órgãos da Liga ou da Federação Portuguesa de Futebol, respetivos titulares, árbitros, dirigentes e demais agentes desportivos, em virtude do exercício das suas funções".O líder leonino, que em agosto foi punido com seis meses de suspensão, antes de 'receber' outro castigo de três meses em setembro, também terá de pagar uma multa de 7.650 euros.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto