Com tudo isto, Bruno de Carvalho reconheceu: "não há nenhuma hipótese de falhar". "A nossa equipa sabe que a responsabilidade aumentou. Muito rapidamente conseguimos arrumar uma casa que muitos consideravam ter os dias contados, pensavam que era preciso acabar com modalidades, não se podia construir um pavilhão, mas conseguimos mostrar num mandato que tudo isto era possível. Fomos recuperar modalidades históricas, trouxemos mais associados embora não tenhamos ainda conseguido o que todos queríamos: o título no futebol. Atraímos mais negócio, tivemos o melhor semestre de sempre ao nível da SAD e é isto que queremos continuar a fazer. Não queremos ser campeões do lucro, mas sim em todas as modalidades. O que temos de fazer é saber ler estes resultados. Há que assumir a responsabilidade sem medo, sem a mínima margem de erro. Temos de ser campeões em todas a modalidades e, neste mandato, mais do que uma vez. Se em quatro anos fizemos isto tudo, nos próximos quatro temos de dar mais", sublinhou.



Bruno de Carvalho foi reeleito para a presidência do Sporting nas eleições mais concorridas de sempre da história do clube e reconhece que a esmagadora maioria alcançada pela sua lista acarreta uma "responsabilidade extra" para os próximos quatro anos."Acabámos por ter um resultado histórico mas, mais importante, o Sporting mostrou ao mundo a sua dimensão. Este resultado aumentou exponencialmente a minha responsabilidade e a da minha equipa. Não me tira os pés do chão, apenas me dá mais responsabilidade, no sentido de que tenho de me superar e é isso que irei fazer em prol do Sporting. Foram 4 anos duros, onde a casa estava toda desarrumada e tivemos de a arrumar. Felizmente, conseguimos encontrar o caminho para a sustentabilidade e crescimento financeiro, para um aumento significativo no investimento nas nossas modalidades, onde a formação consegue estar na ribalta", afirmou em entrevista à Sporting TV já durante a madrugada.

Autor: Sofia Lobato