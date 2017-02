Um dia depois do fecho do mercado de transferências, Bruno de Carvalho analisa, esta quarta-feira, o que considera ter sido um período "muito calmo" em Alvalade, onde o Sporting cumpriu o objetivo de não abrir a porta de saída a nenhum jogador considerado nuclear."O Sporting está sobre vigilância de todos os clubes. Temos jogadore fabulosos que qualquer equipa gostaria de ter. Ao nível de saídas, foi uma época de mercado muita calma, até porque disse claramente, para o mundo do futebol interno e externo, que não iam sair pedras fundamentais. E quando digo, não saem. Não tive qualquer tipo de preocupação", vinca o presidente verde e branco, em entrevista à Rádio Renascença."A minha recetividade para ouvir propostas por jogadores fulcrais sempre foi nula. Já recusei várias propostas esta época. Foi um mercado muito calmo para a cabeça dos jogadores, porque sabem perfeitamente como funciono, e também para os clubes, porque nem recebemos esse tipo de abordagens", remata Bruno de Carvalho.

Autor: Ricardo Granada