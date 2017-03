Já tem data marcada a tomada de posse de Bruno de Carvalho (e restantes órgãos sociais) para o segundo mandato à frente dos destinos do Sporting: o presidente leonino vai ser empossado no dia 15, ou seja, de hoje a uma semana, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, pelas 18h30.



A cerimónia de investidura (que teria de ocorrer no prazo de 15 dias, a contar de 4 de março) será conduzida pelo líder da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, ele próprio reconduzido no cargo. BdC ganhou as eleições ao arrecadar 86,13% dos votos, contra 9,4% de Pedro Madeira Rodrigues.