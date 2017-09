Bruno de Carvalho revelou esta terça-feira, instantes antes do arranque do Sporting-Marítimo, para a Taça CTT, que vai ser pai pela terceira vez. O presidente leonino tem duas filhas fruto de casamentos anteriores - Ana Catarina e Diana - e, poucos meses após a cerimónia com Joana Ornelas, anuncia que ambos vão ter o primeiro filho.O líder verde e branco já tinha anunciado novidades através do Facebook, quando lançou uma adivinha sobre o que o tinha em comum com Cristiano Ronaldo . Na comunicação de hoje aos adeptos, através de um vídeo que passou nos ecrãs gigantes do Estádio de Alvalade, Bruno de Carvalho afirmou, em tom bem-humorado, que ele e Ronaldo concordam que o rei da selva é o leão e que a selva deve estar povoada de leões, sendo por isso que vão trazer mais.