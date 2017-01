Bruno de Carvalho admitiu a enorme importância do duplo encontro do Sporting com o Chaves, primeiro para a Liga NOS (sábado) e depois para os quartos-de-final da Taça de Portugal (quarta-feira), para os objetivos do clube nesta temporada."Agradeço ao Núcleo de Castelo Branco esta receção, é muito importante neste momento os sportinguistas continuarem com esta fé inabalável. Nós continuamos com uma vontade de trabalho muito grande. Vamos ter dois jogos dificílimos e muito importantes para os objetivos que não queremos perder, o campeonato e a Taça de Portugal. Esperamos que todos vocês se desloquem a Chaves e só conseguiremos ganhar se estivermos muito focados e com o apoio incansável que se verificou nos últimos quatro anos. Faço este apelo a que se mobilizem para dois jogos importantíssimos. São os dois objetivos pelos quais ainda podemos lutar", referiu o presidente leonino no Núcleo do Sporting em Castelo Branco, onde marcou presença esta sexta-feira.

Autor: João Socorro Viegas