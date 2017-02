Continuar a ler

"Porto e Benfica estão na luta pelo primeiro lugar e, diáriamente, cada um só fala do outro... porque será?

Opinar é livre, justo e um direito. Mas para se ser campeão só quem cá está é que sabe o que se passa e como se deve combater o "status quo", refere o presidente do Sporting.



"Espero que todos aqueles que estão sempre a opinar sobre este assunto, vejam o que estão a fazer os nossos rivais e porque tivémos que deixar de ser "anjinhos" para continuar a agir como temos feito", frisa.



"Porto e Benfica estão na luta pelo primeiro lugar e, diáriamente, cada um só fala do outro... porque será?Opinar é livre, justo e um direito. Mas para se ser campeão só quem cá está é que sabe o que se passa e como se deve combater o "status quo", refere o presidente do Sporting."Espero que todos aqueles que estão sempre a opinar sobre este assunto, vejam o que estão a fazer os nossos rivais e porque tivémos que deixar de ser "anjinhos" para continuar a agir como temos feito", frisa.

Bruno de Carvalho relembra esta terça-feira o "fim-de-semana totalmente vitorioso em todas as modalidades" e vinca a determinação do clube leonino em continuar a agir da mesma forma para ser seja campeão "em tudo".Em post no Facebook, Bruno de Carvalho deixa uma pergunta aos que consideram que no Sporting "se fala demasiado dos rivais" e dá como exemplo o que se tem passado entre Benfica e FC Porto.

Autor: Sandra Lucas Simões