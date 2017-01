Continuar a ler

Bruno de Carvalho não se alongou na Quinta do Conde, uma vez que teve de sair para assistir ao jogo de hóquei do Sporting frente à Oliveirense, em Alverca. "É o melhor prémio que já recebi e é o único que vou pôr na minha sala", comentou Bruno de Carvalho. "Fabuloso! É o melhor prémio que já recebi até hoje", repetiu.

Bruno de Carvalho recebeu com um prémio... original. O presidente do Sporting almoçou este domingo no núcleo sportinguista da Quinta do Conde, depois de ter estado em Almada, onde foi distinguido pela direção com o prémio "Sem Papas na Língua".Visivelmente satisfeito com a distinção, o líder verde e branco deixou uma promessa aos presentes.

Autor: Ricardo Lopes Pereira