Apesar de ser dia de jogo da Liga dos Campeões no Estádio José Alvalade, o presidente Bruno de Carvalho não quis perder a estreia da equipa na Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup. O líder dos leões assistiu à partida na tribuna presidencial do Pavilhão João Rocha, acompanhado pela mulher Joana Ornelas.Foi uma tarde/noite feliz para o dirigente, que, após uma vitória importante no arranque da prova que equivale à Champions no futsal, viu um outro triunfo no outro lado da rua, da equipa comandada por Jorge Jesus, frente ao Olympiacos (3-1).