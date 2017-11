Continuar a ler

"Houve uma espécie de telenovela com o West Ham, mas isso não é interessante nem importante, porque não aconteceu nada. Os clubes ingleses trabalham de uma forma positiva; não são perfeitos, mas não há perfeição no Mundo. Mesmo assim, digo que é bom trabalhar com eles", assegurou.



E pode, em janeiro, haver nova negociação com os hammers? Bruno de Carvalho abre a porta, mas sob uma condição. "Se acabarmos com esta telenovela, que é tudo menos interessante... Não é bom para ninguém, pois os adeptos merecem melhor, a verdade e o nosso respeito. Os adeptos são o mais importante num clube. Por isso, se acabarmos com esta estranha telenovela, veremos. Ainda assim, não sei se acabarão com ela, pois são muito, muito estranhos... Mas continuo a ter uma boa impressão dos clubes ingleses", frisou.



Dos 'Dildo Brothers' à suposta proposta



Recorde-se que aquilo que Bruno de Carvalho refere como "estranha telenovela" começou pouco depois do fecho do mercado, quando o



Agora, ao que parece, BdC parece disposto a 'esquecer' toda a "telenovela" e voltar à mesa das negociações... "Houve uma espécie de telenovela com o West Ham, mas isso não é interessante nem importante, porque não aconteceu nada. Os clubes ingleses trabalham de uma forma positiva; não são perfeitos, mas não há perfeição no Mundo. Mesmo assim, digo que é bom trabalhar com eles", assegurou.E pode, em janeiro, haver nova negociação com os hammers? Bruno de Carvalho abre a porta, mas sob uma condição. "Se acabarmos com esta telenovela, que é tudo menos interessante... Não é bom para ninguém, pois os adeptos merecem melhor, a verdade e o nosso respeito. Os adeptos são o mais importante num clube. Por isso, se acabarmos com esta estranha telenovela, veremos. Ainda assim, não sei se acabarão com ela, pois são muito, muito estranhos... Mas continuo a ter uma boa impressão dos clubes ingleses", frisou.Recorde-se que aquilo que Bruno de Carvalho refere como "estranha telenovela" começou pouco depois do fecho do mercado, quando o West Ham revelou ter sido contactado pelos leões para aceitar uma proposta feita por William Carvalho, de 25 milhões de euros. Daí surgiram novos episódios, como o 'desafio' feito pelo Sporting , uma resposta do West Ham , queixas dos ingleses contra Nuno Saraiva Bruno de Carvalho , neste caso devido à expressão 'Dildo Brothers', e, depois, houve até a divulgação de um suposto documento a apresentar uma proposta de transferência pelo médio Agora, ao que parece, BdC parece disposto a 'esquecer' toda a "telenovela" e voltar à mesa das negociações...

Em declarações ao 'IBTimes UK', Bruno de Carvalho deixou claro que está disposto a voltar a encetar negociações com o West Ham - e com qualquer clube inglês - ainda que no caso dos hammers deixe uma espécie de 'condição' para que as conversas sejam retomadas. Lembre-se que West Ham e Sporting foram protagonistas de um episódio de discórdia pouco depois do fecho do mercado, a envolver a possível transferência de William Carvalho para Inglaterra."Não fiquei com má impressão. Já fizemos negócios como os do Slimani ou o do Adrien, que foi uma pena por causa daqueles 14 segundos... Nunca tive qualquer problema com os clubes com os quais lidámos. São muito diretos. É essa a forma de trabalhar que eu gosto. Sim, quando negociamos somos duros. Mas, lado a lado, no final somos cavalheiros", garantiu o líder leonino, passando depois ao caso concreto do West Ham.

Autor: Fábio Lima