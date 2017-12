Bruno de Carvalho termina com um desejo: "Votos de um excelente 2018… esperando que haja uma decisão, pelo menos, até 2021 (ano em que Portugal celebra o centenário da realização dos campeonatos nacionais, sendo que a lógica diz que terão de haver 100 campeões e não apenas 83)."

Bruno de Carvalho voltou esta quinta-feira a falar dos 22 títulos de campeão nacional do Sporting, reafirmando que a "história centenária do futebol português não pode ser reescrita nem alterada, ainda para mais quando as competições foram disputadas com lealdade e cumprindo com todos os regulamentos".Num post no Facebook, o presidente do Sporting divulga um vídeo "em que é explicada toda esta questão e em que são apresentados aqueles que são os principais argumentos" do clube leonino.

Autor: Sandra Lucas Simões