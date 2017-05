Continuar a ler

"Assumo que continuamos a não o ter. Continuamos a ser um clube onde ainda existem pessoas de grandes egos, que se intrometem na vida do clube, de opinadores fáceis mesmo não sabendo nada do que se passa não se coibindo em cada oportunidade de aparecer nos media, em vez de nos mantermos sempre unidos, incondicionalmente, com quem lidera o clube e, assim, tendo a mesma linguagem de exigência para com todos", lamentou.



Continuando no futebol, Bruno de Carvalho admite a necessidade de "de subir um degrau", pedindo aos adeptos para manterem o seu apoio aos jogadores, ainda que lhes peça para mostrarem que "são exigentes, que querem vencer, que todos têm de ter um grau de entrega e compromisso equivalente à grandeza do nosso clube". Na prática, o líder do clube pede para os adeptos mostrarem que o próximo ano "continuará a ser de grande apoio mas de tolerância zero". "Queremos e merecemos ser campeões, mas acima de tudo queremos respeito por quem nos serve e que se entreguem de alma e coração em cada partida", exigiu. "Assumo que continuamos a não o ter. Continuamos a ser um clube onde ainda existem pessoas de grandes egos, que se intrometem na vida do clube, de opinadores fáceis mesmo não sabendo nada do que se passa não se coibindo em cada oportunidade de aparecer nos media, em vez de nos mantermos sempre unidos, incondicionalmente, com quem lidera o clube e, assim, tendo a mesma linguagem de exigência para com todos", lamentou.Continuando no futebol, Bruno de Carvalho admite a necessidade de "de subir um degrau", pedindo aos adeptos para manterem o seu apoio aos jogadores, ainda que lhes peça para mostrarem que "são exigentes, que querem vencer, que todos têm de ter um grau de entrega e compromisso equivalente à grandeza do nosso clube". Na prática, o líder do clube pede para os adeptos mostrarem que o próximo ano "continuará a ser de grande apoio mas de tolerância zero". "Queremos e merecemos ser campeões, mas acima de tudo queremos respeito por quem nos serve e que se entreguem de alma e coração em cada partida", exigiu.

Num longo post colocado na sua conta de Facebook, no qual anunciou que iria deixar de utilizar aquela rede social , Bruno de Carvalho reconheceu que a próxima temporada será "um momento crucial" da sua passagem pelo Sporting. Para esse período, o líder leonino pede para o que o "deixem em paz", pois pretende "trabalhar como achar melhor para depois [os sportinguistas] poderem viver as alegrias que tanto merecemos".De resto, seguindo a mesma linha daquilo que havia feito com as modalidades , BdC exige compromisso máximo na área do futebol, frisando que "só quem perceber a grandeza deste clube, tiver alma de campeão, de combatente e de compromisso se manterá neste projeto". O líder leonino reforça a necessidade de ter um "exército pronto para lutar" a seu lado, caso contrário "não é possível atingir" aquilo que pretende para o clube.

Autor: Fábio Lima