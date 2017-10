Para Bruno Fernandes, diante da Juventus, na terça-feira à noite, o Sporting tem de se manter fiel ao seu estilo de jogo, independentemente de do outro lado estar o atual campeão italiano."O que temos de fazer é mais do mesmo. Manter a concentração até ao último segundo. Mais cedo ou mais tarde os resultados vão começar a aparecer. Amanhã conseguiremos mostrar e alcançar o resultado que pretendemos. A nossa forma de jogar é sempre a mesma. Fazemos sempre o nosso jogo e amanhã será assim também. Em termos de ambiente é diferente. Temos uns adeptos incríveis, que nos motivam e que fazem a diferença", explicou o médio leonino, que com conhecimentos do futebol italiano fez um análise daquilo que é a Juventus."Determinação, foco e vontade de vencer. Isto é que faz com que eles continuem a ganhar em Itália. Obviamente têm jogadores de grande qualidade que fazem a diferença. A Juventus é uma equipa diferente. Amanhã teremos de fazer o mesmo que fizemos no jogo em Turim. No entanto, tentaremos terminar o jogo com um resultado positivo", assegurou o médio, de 23 anos, que entre 2013 e 2017 atuou em Itália. Ora, dessa passagem, Bruno Fernandes só tem boas memórias: "Aprendi praticamente tudo em Itália. Foi lá que passei de menino a homem. Em termos técnicos e táticos também cresci muito. Foi tudo isso que trouxe de Itália."

Autor: Alexandre Carvalho